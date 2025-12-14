203. maddede şöyle bir şey yazıyor o aklıma takıldı Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü: Madde 203 - Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

203. maddede şöyle bir şey yazıyor o aklıma takıldı Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü: Madde 203 - Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.