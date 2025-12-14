Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Aile Yardımı


14 Aralık 2025 14:09
Aile Yardımı
Eşi çalışan memura aile yardımı ödeneği veriliyor mu

E.Kayı Han
Editor
14 Aralık 2025 14:21

Hayır. 657 sayılı kanun 202. maddesi çok açık.


Deha3035
Aday Memur
14 Aralık 2025 14:27
203. maddede şöyle bir şey yazıyor o aklıma takıldı Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü: Madde 203 - Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

Alp340626
Şef
14 Aralık 2025 14:38
aile yardımi dediği çocuk parası sanirim
Deha3035, 4 saat önce
Deha3035
Aday Memur
14 Aralık 2025 14:45
yok e bordro üzerinde aile yardimi ve çocuk yardımi kısmı var o kısımdan aile yardımı olanı sordum

Deha3035
Aday Memur
14 Aralık 2025 14:47
Aile yardımı eşi çalışmayan memurlara mi yatıyor yoksa esi çalışan memurlara da yatıyor mu

Exelans cop
Memur
14 Aralık 2025 14:50

Sadece eşi çalışmayan memura verilir.

