Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Ali Yalçın ve Cumhurbaşkanı görüsmesi sonuç ne olur?


14 Aralık 2025 14:36
Ali Yalçın ve Cumhurbaşkanı görüsmesi sonuç ne olur?
Ali yalçın seyyanen zam talep etmiş. bakalım olumlu sonuçlar gelecek mi. Ocak 15 te yüzde 25 gelir mi ki

Anderson1
Şube Müdürü
14 Aralık 2025 15:14

Kesın gelir merak etme hatta yüzde 40 garanti bence !


m.r_f
Daire Başkanı
14 Aralık 2025 15:26

Sonraki seçim için millet vekilliği sözü almaya gitmiştir.


denrit
Aday Memur
14 Aralık 2025 15:29
vekillki mi orası garanti. lakin memur kızgın. kamuoyu tepkisi var. ben Ocak 15 te birşey olacağını düşünüyorum. sayın devlet Bahçeli bey de geçen bundan bahsetti.
m.r_f, 3 saat önce

Sonraki seçim için millet vekilliği sözü almaya gitmiştir.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiMerkez Kariyer Uzmanlığı: Evrende Eşi Benzeri Olmayan MeslekAralık ayı enflasyonu oranı beklentisi 19 aralık cumaTaşra Uzmanlığı: Çaycı,güvenlik,şoför ve dahası...Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunGelecekte TÜİK kurumunun enflasyonu kasti olarak düşük gösterdiği ispatlanırsa ne olur?Asgari ücretin %10 fazlası çalışmayla işe başlayan temizlikçiler nasıl 75.000 + ikramiyeler alırKamuda Taşra Uzmanlarının Maaş DüzenlenmesiKurumlar arası geçiş

Sözlük

domuz kumbara 3 sıcak çikolata 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 4 Ben mağlubum ama sen de kaybettin 1 döf 1 ekran zorbalığı 1 güne bir şiir bırak 1 fotokapan 2

Son Haberler

'Çocuklar artık bereketle değil borçla doğuyor'TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın acı günüİstanbul'a götürülecek 12 kaçak göçmen Iğdır'da yakalandı'Binlerce diplomalı gencimiz evde oturuyor'Şantiye müdürünün 28'inci günde cansız bedenine ulaşıldı

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz