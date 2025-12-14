Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
14 Aralık 2025 16:17
öğretmen icra
MEB de öğretmenim maaşım halk bankasından kredilerim ek hesap kredi kartin borcum var maalesef icraya vermiyorlar kredilerim otomatik kesiliyor otomatik kesinti için bankaya dilekçe yazdım ama aradılar iptal etmediklerini soylediler ben de bdk ve tüketici hakem heyetine yazdım. şimdi iki tane sorum var birincisi banka otomatik ödemeleri iptal etmezse kalan promosyon iade edip maaş bankası değişikliği yapabilir miyim? ikinci sorum maaş bankası dışında Garanti Bankası beni icraya verip maaşımın 4/1 keserse halk bankasının otomatik ödemelerini iptal edebilir miyim

blackdesert
Şef
14 Aralık 2025 16:29

öncelikle geçmiş olsun bizde yıllar önce banka borcu yüzünden evimizi kaybettik bu banka borcu yüzünden. Allah kimseyi harama düşürmesin. Faiz almak vermek ve kumar oynamak oynatmak aileyi toplumu ahlakı insanı çürütüyor. şimdi elhamdülillah hiç borcum yok bildiğim kadarıyla.

sorunun cevabını bilmiyorum ama kaç yaşıma geldim artık bir beklentim yok imanla öleyim Allah beni affetsin mağfiret etsin inşAllah yeter

ve son olarak

Gecelerimiz çok karardı ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur.


Braweheart01
Genel Müdür
14 Aralık 2025 16:35

kredi borcu otomatik kesilir devlet bankasıdır kimse ona karışmaz devlet bankası kredi borcunu maaştan hep otomatik keser. Bunun çözümü yok. Maaş bankasını değiştirme hakkınız yok. Garanti bankasının icra ödemesini de iptal ettiremezsiniz her ay maaşınızdan kesilir

