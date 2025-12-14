öğretmen icra

MEB de öğretmenim maaşım halk bankasından kredilerim ek hesap kredi kartin borcum var maalesef icraya vermiyorlar kredilerim otomatik kesiliyor otomatik kesinti için bankaya dilekçe yazdım ama aradılar iptal etmediklerini soylediler ben de bdk ve tüketici hakem heyetine yazdım. şimdi iki tane sorum var birincisi banka otomatik ödemeleri iptal etmezse kalan promosyon iade edip maaş bankası değişikliği yapabilir miyim? ikinci sorum maaş bankası dışında Garanti Bankası beni icraya verip maaşımın 4/1 keserse halk bankasının otomatik ödemelerini iptal edebilir miyim

