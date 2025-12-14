Elektronik haberleşme teknoloji mezunları

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Elektronik haberleşme teknolojisi mezunuyum kpss çalışıyorum elektronik haberleşme mezunu olmama rağmen elektronik teknolojileri alanından alan yerlere de tercih yapabiliyor muyum hangi kurumlar bu alandan alım yapıyor biliyor musunuz

