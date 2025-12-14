Sağlık Mazereti,, yardım lütfen

B.2. Saglık Mazeretine Bagh Yer Değiştirmeler B.2.1. Öğretmenlerden; a) Kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin, 075955% b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birinin hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. B.2.2. Öğretmenlerden anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatımı devam ettiremez." ibaresi bulunanlar anne, baba veya vasi tayin edildiği kardeşinin Adres Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. 69 Sağlık mazereti kapsamında başvuruda bulunacaklardan: Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına göre elektronik ortamda düzenlenmiş ve Sağlık Bakanlığının "e-Rapor Doğrulama" sisteminde doğrulanabilir sağlık kurulu raporu, Raporda belirtilen hastalığın tedavisine ilişkin: İller arasında yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilin il sağlık müdürlüğünden alınacak il genelinde tedavinin mümkün olmadığına dair belge. İl içerisinde yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilçenin ilçe sağlık müdürlüğünden alınacak ilçe genelinde tedavinin mümkün olmadığına dair belge A NOT! B.2.2. kapsamında başvuruda bulunacaklardan ililçe sağlık müdürlüklerinden ayrıca belge istenmeyecektir. Sağlık kurulu raporu eş veya çocuk adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, Sağlık kurulu raporu anne veya baba adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir resmi belge. Sağlık kurulu raporu vasi tayin edildiği kardeş adına düzenlenmiş ise rapor sahibi adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile adres bilgilerini gösterir resmi belge ve kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı 5607595 B.2.3. Sağlık kurulu raporlarında dikkat edilmesi gereken hususlar Ek-1 55 1. Sağlık Bakanlığının E-23642684-458.99-239562877 sayılı yazısında sağlık kurulu raporlarında son düzenlenen raporun önceki raporu geçersiz kıldığı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda başvurularda kullanılacak sağlık kurulu raporunun en son alınan sağlık kurulu raporu olmasına dikkat edilmelidir. 2. Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibariyla sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan elektronik ortamda düzenlenmiş sağlık kurulu raporları geçerli sayılacaktır. 3. Sağlık Bakanlığının 31.05.2024 tarihli ve E-23642684-458.99-244998280 sayılı yazısı gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra.... 2025 özür grubu kılavuzunda devamı....

