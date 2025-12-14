Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Sağlık Mazereti,, yardım lütfen


14 Aralık 2025 19:31
Sağlık Mazereti,, yardım lütfen

Merhabalar

Bu hafta içi sağlık kuruluna gideceğim. Akciğerimin sol üst lobu alındı. Ben il merkeze 120 km uzaklıkta bir dağ köyünde öğretmenim. Bağlı olduğum ilçede göğüs hastalıkları polikliniği yok. Sınıfım sobalı. Ameliyat oldum akciğer kapasitem azaldı. Tüm bunlara istinaden rapor isteyeceğim. Süreç hakkında bilgim olmadığı için sizlere sormak istiyorum.

1- İsteyeceğim rapor ne olmalı?( engelli, durum bildirir vs)

2- İbarede ne yazmalı?

3- Bu rapor ile tayin hakkım olur mu? Ya da il merkeze görevlendirme alabilir miyim?


bahçesaray
Şef
14 Aralık 2025 20:00
B.2. Saglık Mazeretine Bagh Yer Değiştirmeler B.2.1. Öğretmenlerden; a) Kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin, 075955% b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birinin hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. B.2.2. Öğretmenlerden anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatımı devam ettiremez." ibaresi bulunanlar anne, baba veya vasi tayin edildiği kardeşinin Adres Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. 69 Sağlık mazereti kapsamında başvuruda bulunacaklardan: Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına göre elektronik ortamda düzenlenmiş ve Sağlık Bakanlığının "e-Rapor Doğrulama" sisteminde doğrulanabilir sağlık kurulu raporu, Raporda belirtilen hastalığın tedavisine ilişkin: İller arasında yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilin il sağlık müdürlüğünden alınacak il genelinde tedavinin mümkün olmadığına dair belge. İl içerisinde yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilçenin ilçe sağlık müdürlüğünden alınacak ilçe genelinde tedavinin mümkün olmadığına dair belge A NOT! B.2.2. kapsamında başvuruda bulunacaklardan ililçe sağlık müdürlüklerinden ayrıca belge istenmeyecektir. Sağlık kurulu raporu eş veya çocuk adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, Sağlık kurulu raporu anne veya baba adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir resmi belge. Sağlık kurulu raporu vasi tayin edildiği kardeş adına düzenlenmiş ise rapor sahibi adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile adres bilgilerini gösterir resmi belge ve kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı 5607595 B.2.3. Sağlık kurulu raporlarında dikkat edilmesi gereken hususlar Ek-1 55 1. Sağlık Bakanlığının E-23642684-458.99-239562877 sayılı yazısında sağlık kurulu raporlarında son düzenlenen raporun önceki raporu geçersiz kıldığı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda başvurularda kullanılacak sağlık kurulu raporunun en son alınan sağlık kurulu raporu olmasına dikkat edilmelidir. 2. Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibariyla sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan elektronik ortamda düzenlenmiş sağlık kurulu raporları geçerli sayılacaktır. 3. Sağlık Bakanlığının 31.05.2024 tarihli ve E-23642684-458.99-244998280 sayılı yazısı gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra.... 2025 özür grubu kılavuzunda devamı....
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yarıyıl tatili üç hafta olmalı.Emeklilik süresi dolmuş öğretmenin istifası.Başka kurumda öğretmenim. Ags ile MEB'e geçeceğim.Alan DeğişikliğiRaporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?Maaş hesabını na zaman açmalıyım?Yeni atanan öğretmenlere tavsiyelerEn İyi Öğretmenlik BölümüÖğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolüOcakta zam+ enflasyon farkı ne olur?

Sözlük

domuz kumbara 3 ekran zorbalığı 1 döf 1 Ben mağlubum ama sen de kaybettin 1 güne bir şiir bırak 1 fotokapan 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 8 sıcak çikolata 1

Son Haberler

Dijital medya ve oyun platformlarına dair 'yasal düzenleme' çağrısıBakan Yusuf Tekin'den MESEM açıklamasıErdoğan'dan Şehzadeler Belediye Başkanı için taziye mesajıHasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kaybolduKayseri'de trafik kazasında biri jandarma 7 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz