Eşim özel sektöre geçerse aile birliği için bir yıl çalışmak zorunda mı?


14 Aralık 2025 19:44
Merhaba,

Ben yıldan daha uzun süredir bir kamu kurumunda kadrolu memurum. Eşim ise askeri personel ancak mesleği bırakmayı düşünüyor. Eşim özel sektörde bir işe girerse benim eş durumu tayini isteyebilmem için eşimin yeni işinde 1 yılı doldurmasını beklemem mi gerekiyor acaba , bu konuda farklı farklı şeyler duyduğum için kafam karıştı cevaplarsanız sevinirim arkadaşlar


bahçesaray
Şef
14 Aralık 2025 19:59
1 yıl şartı yok ön başvurunun son günü sigortalı olması ve geçmişe dönük sigorta süresi çıkması yeterli

1sarıpapatya
Aday Memur
14 Aralık 2025 20:23

Yani ben tayin dilekçemi verdiğimde eşim sigortalı olursa olumlu sonuç alabilir miyim hocam ? Eşimin sigorta geçmişinde problem olmaz zaten +10 yıldan bile fazla sigortalı.

bahçesaray, 5 saat önce
1 yıl şartı yok ön başvurunun son günü sigortalı olması ve geçmişe dönük sigorta süresi çıkması yeterli

bahçesaray
Şef
14 Aralık 2025 20:39
kendi kurumuzun tayin şartları, dönemleri usulleri vardır hocam burası meb grubu
