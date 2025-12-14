Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
4B Sözleşmeliden 4B Sözleşmeliye Geçiş


Merhaba. İki ay önce bir devlet kurumunda büro personeli (4001) olarak işe başladım. Aile Bakanlığı bölümümden alım yapacak, kendi branşımdan. Nasıl geçiş yapabilirim? Önce kazanmam mı gerekiyor? Yoksa başvurudan önce mi istifa etmeliyim? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

