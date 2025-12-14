Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Eş durumu tayini

Arkadaşlar iyi günler.Es durumu tayininde eşim özel sektörde çalısıyor.Ben onun yanına gittiğim zaman her yıl Ocak ayında bildirim mi yapmam gerekiyor.Velevki başka durumlar oldu iş değiştirmek durumunda kaldı vs.Ne oluyor bu durumda.Eski kurumuna geri mi dönüyorsun?

