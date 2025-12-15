Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

İşbankası - Hani maas?

Son Sayfa

15 Aralık 2025 01:51
İşbankası - Hani maas?

Gecen ay maas 01:47 de yatti, bu ay saat 01:51 oldu hala maas yok, ne zaman yatacak arkadaslar?


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
15 Aralık 2025 01:53
Geçen ay 01.12 an itibariyle para yoktur

Küçük polis
Daire Başkanı
15 Aralık 2025 01:54

Buradan iş bankasına uyarıdır. Kardeşim gece 00.00 olduğunda maaşı yatırın. Millet sizi beklemek zorunda değil. Herkesin alacağı vereceği var. Tamam işletiyorsun parayı da bu kadar da olmaz.


masterrrrr
Şef
15 Aralık 2025 01:54

vakiftan is bankasina gectigimize pisman olacagim aklima gelmezdi pes


efsane74
Aday Memur
15 Aralık 2025 01:55
köküne kadar işletiyor faizini

masterrrrr
Şef
15 Aralık 2025 01:56

Yatirin paramizi!


Leblebkiran
Aday Memur
15 Aralık 2025 01:58

2 saatir telefon elde bekliyorum harbi vakıf bu konuda iyidi


masterrrrr
Şef
15 Aralık 2025 01:59

Siz neymissiniz be bu kadar da olmaz


serhat801
Aday Memur
15 Aralık 2025 02:00
iş bankası kadar lanet banka yok

Ankaralımemur41
Şef
15 Aralık 2025 02:00
geçen ay 1.02 de yatmış, şuan 2 oldu yok

Leblebkiran
Aday Memur
15 Aralık 2025 02:04

Cidden saka gibi yakında öğleden sonra yatırırlar


Kendihalinde006
Aday Memur
15 Aralık 2025 02:06

2.05 oldu hala maaş yok . Ek ödemeyi 01.12 de yatırıp maaşı nasıl yatiramiyorlar anlamiyorum


akbey aslan
Şef
15 Aralık 2025 02:13
Hala yok

Leblebkiran
Aday Memur
15 Aralık 2025 02:25

Yatan oldu mu


Küçük polis
Daire Başkanı
15 Aralık 2025 02:26

An itibariyle yattı


akbey aslan
Şef
15 Aralık 2025 02:26
Bu saat oldu hala yatmadi
Leblebkiran, 11 saat önce

Yatan oldu mu


masterrrrr
Şef
15 Aralık 2025 02:26

yatti simdi


Leblebkiran
Aday Memur
15 Aralık 2025 02:28

Bizimki hala yok


Kendihalinde006
Aday Memur
15 Aralık 2025 02:28

Hala yatmadi


Yorgun adam80
Aday Memur
15 Aralık 2025 02:29

Yatmadı


akbey aslan
Şef
15 Aralık 2025 02:32
Bu nasıl iş
Toplam 57 mesaj
123

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsunİşbankası - Hani maas?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerCeza ZamanaşımıBunca yıllık meslek hayatımda ilk defa maaşımın az olduğunu hissediyorum Lojman süresi uzatılması2. el telefon - Ne ceza alırım? YARDIM.Eş ile karakolluk olmaİdari Cezada Zamanaşımı Almış dosyaya itiraz

Sözlük

fotokapan 2 el terlemesi 1 lotus 1 sıcak çikolata 1 domuz kumbara 3 Ben mağlubum ama sen de kaybettin 1 sof 1 çikolata sarmaşığı 1 ana vatanı 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 11

Son Haberler

Aralık ayı 'Sosyal ve Ekonomik Destek' ödemeleri hesaplara yatırıldıBakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyorMarket ürünlerinin son kullanma tarihini silen market mühürlendiHatay'da 4.2 büyüklüğünde depremEkrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz