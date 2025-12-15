gönül rızası bagış adı altında para istemek

merhb arkdslar gecen ay yapılan ortaokul veli toplantısında zarf getirmiş hocamız 2-3 kez aslında böyle seyleri hiç sevmediğini ama okul ihtiyaçları için ve durumu olmayan öğrencilere tost ayran yardımı yapıldıgı söylenerek gönül rızasıyla vermek isteyen varsa zarf bırakıyorm alıp bana gönderebilirsniz öğrencinizle dedi. sorum şu bakanımız özellikle kaç kez duyurdu isteyen olursa haber edin diye. cocugum anne öğretmen sürekli sınıfta duyuru yapıyor vermek isteyen versin dıyor . bu yasak değil mi? şikayet edilse ögretmen skntı yaşarmı ? teşekkürler

