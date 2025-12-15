Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
gönül rızası bagış adı altında para istemek


gönül rızası bagış adı altında para istemek
merhb arkdslar gecen ay yapılan ortaokul veli toplantısında zarf getirmiş hocamız 2-3 kez aslında böyle seyleri hiç sevmediğini ama okul ihtiyaçları için ve durumu olmayan öğrencilere tost ayran yardımı yapıldıgı söylenerek gönül rızasıyla vermek isteyen varsa zarf bırakıyorm alıp bana gönderebilirsniz öğrencinizle dedi. sorum şu bakanımız özellikle kaç kez duyurdu isteyen olursa haber edin diye. cocugum anne öğretmen sürekli sınıfta duyuru yapıyor vermek isteyen versin dıyor . bu yasak değil mi? şikayet edilse ögretmen skntı yaşarmı ? teşekkürler

Bu, okulun durumunu ve öğrencilerin durumunu bilmeden cevaplanabilecek basitlikte bir soru değil.

Ben Bursa'da okul biliyorum ki hizmetlisi yok hiçbir şeyi yok. Okul müdürü kendisi dersten sonra temizlik yapıyor.

Öğrenci biliyorum dört kardeşler baba ölmüş anne fabrikaya işe gidiyor. Öğrenciye üst başı bile öğretmenler aralarında para toplayıp alıyor.

Okul biliyorum böyle "yardım" adı altında para toplanıp okulla ilgisi olmayan vakıfların işlerinde kullanılıyor.

Her türlüsü var yani. O yüzden uzaktan cevaz vermek ya da olmaz demek mümkün değil. Ben öğrencilerime "aranızda anası babası zengin olan varsa okula yardım etsin" diyorum. Geçenlerde bir veli bir sınıfın sıra takımını yeniledi mesela. İmkanı varmış yaptı. Fena mı oldu? Bence çok iyi oldu.


Cebine atmıyor ya da seni zorlamıyor durumu kötü olan öğrenciler var onları da göz önünde bulundur, bence bunları düşünmek yerine o zarfın içine birazcık para koyup çoluk çocuğunun sadakası olarak versen çok daha iyi olur
