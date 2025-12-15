Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Operasyon tazminat


15 Aralık 2025 07:07
Operasyon tazminat

Günaydın arkadaşlar operasyon tazminatı eksik yatan varmı


Erkorkmaz32
15 Aralık 2025 07:25
maaş gece 01.12 de yatmış operasyon tazminatı hala yok

Muhendisinbiri1
Aday Memur
15 Aralık 2025 07:33

Hangi banka


Nick2791
Aday Memur
15 Aralık 2025 07:36
hangi banka mı?
Muhendisinbiri1, 1 saat önce

Hangi banka


bozkurt.88
Aday Memur
15 Aralık 2025 08:04
Allah'ın izni ile terörsüz Türkiye ile operasyon tazminatları olmayacak artık ve tüm Türkiye de bütün iller aynı statüye sahip olacak

masterrrrr
Şef
15 Aralık 2025 08:12

Sen konusma salih

bozkurt.88, 57 dk. önce
Allah'ın izni ile terörsüz Türkiye ile operasyon tazminatları olmayacak artık ve tüm Türkiye de bütün iller aynı statüye sahip olacak
