Ara maaşım ne zaman yatar?

15 Aralık 2025 08:32
Arkadaşlar öncelikle merhaba. Askerlik sebebiyle bir ay ücretsiz izne ayrılmıştım ve 8.12.2025 tarihiyle birlikte görevime yeniden başladım. 15 Aralık-15 Ocak arasını içeren maaşım hesabıma yattı ancak 7 günlük fark yatmamış. Bu farkın parasını nasıl temin edebilirim yardımcı olabilirseniz sevinirim. Kurumun muhasebesiyle görüştüğümde yatacağını belirtmişti

