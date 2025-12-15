Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Çevre bakanlığı nakil talebi


15 Aralık 2025 10:40
Çevre bakanlığı nakil talebi

Merhaba arkadaşlar,

Çevre Bakanlığında nakil işlemleri nasıl yürüyor? bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi?

Şimdiden teşekkür ederim

