Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

iş bankası ne yapmaya çalışıyor


15 Aralık 2025 11:19
iş bankası ne yapmaya çalışıyor
bu iş bankası ne yapmaya çalışıyor, maaşı geç yatırdığı kalmamiş gibi bir de şu saat olmuş terör parasını da yatırmıyor. dibine kadar zora girmiş insanları hala ne sikintiya düşürüyorsunuz kardeşim.

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsunİşbankası - Hani maas?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerCeza ZamanaşımıBunca yıllık meslek hayatımda ilk defa maaşımın az olduğunu hissediyorum Lojman süresi uzatılması2. el telefon - Ne ceza alırım? YARDIM.Eş ile karakolluk olmaİdari Cezada Zamanaşımı Almış dosyaya itiraz

Sözlük

domuz kumbara 3 lotus 1 ekran zorbalığı 2 çikolata sarmaşığı 1 sof 1 döf 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 11 ana vatanı 2 fotokapan 2 sıcak çikolata 1

Son Haberler

Aralık ayı 'Sosyal ve Ekonomik Destek' ödemeleri hesaplara yatırıldıBakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyorMarket ürünlerinin son kullanma tarihini silen market mühürlendiHatay'da 4.2 büyüklüğünde depremEkrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz