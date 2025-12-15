Engelli memur tayin davası

MerhabaTrabzonda 399a bağlı bir kamu kurumunda memur olarak görev yaparken 2 defa engelli tayin talebinde bulundum.İkisinede kadro sebebiyle red geldi.%46 süresiz bağımsız engelli raporum var.Kocaeliye ameliyat olduğum il.Takip ve tedavimde hep aynı hastanede oldu.İlk derece idare mahkemesine dava açtım mahkeme beni haklı buldu ve kocaeliye tayinim gerçekleşti.7 aydır kocaelide çalışıyorum ama kurum bir üst mahkemeye bölge mahkemesine taşıdı davayı bölge mahkemesinde karar aleyhime çıktı ve şimdi geri trabzona dönmem isteniyor.Mahkemedeki kararda bulunduğu ilde yani trabzonda tedavisinin mümkün olmadığına dair tam teşekküllü rapor yada çalıştığı ortamın sağlığına olumsuz etkisini gösteren raporun eksikliğinden bahsedilmiş.Ayrıca kurumun hizmet ihtiyacına göre karar verebileceğine vurgu yapılmış ama mahkeme kurumdan norm kadro sayılarını istememiş galiba çünkü kocaelide personel eksiği var.Şimdi dava danıştaya gidiyor ama ordanda lehime bir sonuç çıkacağını sanmıyorum.

Bu engelli tayin davalarını açan arkadaşlar nasıl kazanıyorlar.Bazı kurumlarda mesela mebte atandıkları ile başlamadan bile tayin olanları görüyorum.Onlardan böyle bir hastane raporu istemiyorlar.Hatta norm kadroya bile bakılmıyo.

İllaki sağlık raporu istenicekse hatta boş kadro varken bile hizmet ihtiyacı önce sürülecekse o zaman engelliye tanınmış ekstra bir tayin hakkı yokki. Kişi zaten hastaysa tedavi görüyorsa SAĞLIK MAZERETİ sebebiyle tayin ister. İşte o zaman rapor sorulur tedavisinin o ilde olamayacağına dair.