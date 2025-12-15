Sözleşmeli zabıt katibi Eş durumu tayini hakkında bilgi.

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
15 Aralık 2025
Merhabalar . Eşim adliyede Kasım 2023 ' den itibaren sözleşmeli zabit katibi olarak çalışıyor. Kendim uzman doktorum. Şu anda aynı şehirde çalışıyoruz. Ben zorunlu hizmetimi bitirdim. Farklı bir ile tayin isteyeceğim. Eşimin 2 senesi doldu. Sözleşmelide 3+1 durumu var. Merak ettiğim ben farklı bir ile tayin istersem eşim, eş durumu tayini yapabilir mi?. Bu konuda değişik söylemler var. Şu an olur, 3 sene dolması lazım yada 3+1 'in dolması lazım. Bu konuda kesin bilgisi olan varsa yardımcı olursanız sevinirim . Teşekkürler

