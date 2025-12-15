Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Polnet log kayıtları hk.


15 Aralık 2025 12:48
Polnet log kayıtları hk.

ne kadar süre saklanıyor herkes bişeyler söylüyor konu hakkında bilgisi olan var mı


Redsf18
Aday Memur
15 Aralık 2025 15:19

Nesin sen polis mi vatandaş mı polisin kuyusunu kazmaya çalışan biri mi ?? Cevap filan veren polis arkadaşlarda az gözü açık olsun


Küçük polis
Kapalı
15 Aralık 2025 16:19

Kardeş polis isen bunu bilmen gerekir. Eğer değil isen cevap alamazsın...


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
15 Aralık 2025 16:21
Bunları ilgili yere yüz yüze sor kardeşim, burası yeri değil.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerİşbankası - Hani maas?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerTüm teşkilata 12/36 dört gruplu hayırlı olsun.Bunca yıllık meslek hayatımda ilk defa maaşımın az olduğunu hissediyorum Operasyon tazminatİdari Cezada Zamanaşımı Almış dosyaya itirazÜniversite borçlanmasıCeza Zamanaşımı

Sözlük

gaius messius quintus decius 4 Botulinum 1 ekran zorbalığı 2 Ben mağlubum ama sen de kaybettin 1 ana vatanı 2 fotokapan 2 modern insan illüzyonu 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 12 sof 1 el terlemesi 1

Son Haberler

2013'te kadroya geçirilen sözleşmeli personelin memuriyetine son verilmesi hukuka aykırı bulundu16 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıFiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!Sultanbeyli'deki suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli tutuklandıFındık fiyatı 250 TL'ye geriledi, üretici umudunu yeni yıla bıraktı

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz