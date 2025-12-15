Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Polisin Haklı Mücadelesi


Polisin Haklı Mücadelesi
Mücadele eden tüm meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum... gerek X de gerek ise vekillere doğrudan ulaşarak mesaj atarak POLİSİN HAKLI MÜCADELESİNİ savundukları için... bugün bütçe görüşmelerinde bazı vekiller yaşadığımız sorunları dile getirdi... arkadaşlar lütfen destek olalım birlik olalım neden 160 saat çalışan memur ile yüzde 50 daha fazla çalışan ayda 240 çalışan memur daha düşük maaş alsın adelet mi bu? mobing var sürgün var görev yeri değiştirme o şübeden al sürgün gibi başka şubeye ver mevzuat da buna uygun.. yıllık izne çıkarken yalvar yakar çıkılır mı yaw ... neden Hemşireye GECE MESAİ VERİYORDA POLİSE Verilmiyor.. bayramda millet izin yapıyo polis en fazla bayramlarda çalışıyor benim yıllık iznim zaten kurban ve ramazan Bayramı izni kadar

Vermediler, Vermiyorlar, Vermeyecekler (Bu benim düşüncem)

Peki vermiyorlar diye vazgeçmeli mi susmalı mi yoksa hakli istediğinde daha fazla ısrarcı mi olmalı

Vermeyen mi utanmalı yoksa hakkını usanmadan isteyen mi...

Vermediler, Vermiyorlar, Vermeyecekler (Bu benim düşüncem)
