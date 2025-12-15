Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Millî eğitim bakanlığı arşiv varlığının tespit, tasnif ve düzenleme komisyonu nedir?


15 Aralık 2025 18:38
Millî eğitim bakanlığı arşiv varlığının tespit, tasnif ve düzenleme komisyonu nedir?

Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Varlığının Tespit, Tasnif ve Düzenlenmesi diye bit komisyona yazdı müdür beni ama aklımda deli sorular oluştu ben komisyon deyince hani 1 gün gider gelirim diye düşündüm. Bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim hocalarım.


bahçesaray
Şef
15 Aralık 2025 18:39
Merkez teşkilatı mı ? il mem ? okul ?

yapmabebekteknisyeni
Aday Memur
15 Aralık 2025 18:42

İl hocam

