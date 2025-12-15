Yargı yolu ile doç kadrosu alınabilir mi?

Çalıştığım üniversitenin rektörü, doçentliğimin üzerinden üç buçuk yıl geçmesine rağmen kadromu vermiyor. Şu an myo kadrosunda öğr. görevlisiyim, ancak bölümde kadro almak istiyorum.

Bölüm başkanı rektörün güdümünde, ancak anabilidalı başkanı benden yana. 28 yıldır bu üniversiteye hizmet ediyorum.

Dava açsam ve "abd başkanlığının görüşü alınsın" desem -onlar da zaten "biz istiyoruz" diyecekler- bu denklemden bir sonuç çıkar mı sizce? Mahkeme, abd madem ki istiyormuş, kadrosunu verin der mi?

Çevrenizde buna benzer bir süreç yaşayan var mı? Özelden veya burdan yardımcı olan, bir yol gösteren çıkarsa çok sevinirim.

Herkesin emeğinin karşılığını alması dileğimle, selamlar, saygılar...