Kadro derecesi ne olur ?

15 Aralık 2025 21:22
Merhabalar arkadaslar Adalet bakanlığında sözleşmeli şoför olarak çalışmaktayım Ocak ayında 3 yılım doluyor ve kadroya geçiyorum mühendislik lisans mezunuyum. Kadro derece ne olur ?

