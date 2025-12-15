Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Malulen emeklilik


15 Aralık 2025 22:04
Malulen emeklilik

Malulen emekli olan kimse var mı arkadaşlar emekli ikramiyesi alamaz diye bir bilgi var kimisi de alabilir diyor bir de süreç ne kadar sürüyor yardımcı olabilecek meslektaş var mıdır bilgi verecek

