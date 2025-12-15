Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Tüm teşkilata 12/36 dört gruplu hayırlı olsun.


15 Aralık 2025 22:14
Tüm teşkilata 12/36 dört gruplu hayırlı olsun.

Sayın bakanımız az önce açıkladı, 2026 yılının ekim yada kasım ayında Tüm Türkiye 4 gruplu 12/36 çalışacak, inşallah yönetmelikte çıkar bununla ilgili, bir nebze olsun rahat ederiz.


9köyden kovulan
Aday Memur
15 Aralık 2025 22:16
gelirse ekime gelmezse g.tüne

Redsf18
Aday Memur
15 Aralık 2025 22:18

Kanun da var mı yoksa bişi ifade etmiyor


ottoman09
Memur
15 Aralık 2025 22:20
Niye bekleniyor o zamana kadar her ay 10 bin personelmi alınacak çokmu zor planlama yapılması hem 12/36 yapıp yine amirin iki dudağı arasına bırakılırsa kararı hiçbir ifade etmez

ottoman09
Memur
15 Aralık 2025 22:21
Sadece 12/36 mı var gündemde yokmu jandarmayla maaş eşitleme

nobody3465
Aday Memur
15 Aralık 2025 22:25
2026 Ekim nedir. bunu Yılbaşında bekliyorduk . bun sistemde o zmana kadar ölürüz
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerİşbankası - Hani maas?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerCeza ZamanaşımıBunca yıllık meslek hayatımda ilk defa maaşımın az olduğunu hissediyorum 2. el telefon - Ne ceza alırım? YARDIM.Lojman süresi uzatılmasıOperasyon tazminatMazeret ataması 2025

Sözlük

fotokapan 2 çikolata sarmaşığı 1 Adaptasyon 2 sıcak çikolata 1 modern insan illüzyonu 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 12 el terlemesi 1 ana vatanı 2 lotus 1 ekran zorbalığı 2

Son Haberler

Benzine indirim geldi: Tabela yarın değişecek!Yaşamını yitiren Durbay'ın fotoğrafı CHP Genel Merkezi'ne asıldıKamyonla geri manevra yaparken kardeşini ezerek ölümüne neden olduABD, Rusya ile barış için Donetsk bölgesinden çekilmesini istediKaradeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz