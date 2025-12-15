Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Gelir Vergisi Muafiyeti


15 Aralık 2025 22:27
Gelir Vergisi Muafiyeti
İyi akşamlar gelir vergisi muafiyeti ne zaman polislere uygulandı. Ayrıca kanun maddesini bilen var mı, hangi resmi gazeteye bakmam lazım?

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerİşbankası - Hani maas?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBunca yıllık meslek hayatımda ilk defa maaşımın az olduğunu hissediyorum Tüm teşkilata 12/36 dört gruplu hayırlı olsun.Operasyon tazminatİdari Cezada Zamanaşımı Almış dosyaya itirazÜniversite borçlanmasıCeza Zamanaşımı

Sözlük

Adaptasyon 2 gaius messius quintus decius 4 domuz kumbara 3 ana vatanı 2 Ben mağlubum ama sen de kaybettin 1 döf 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 12 ekran zorbalığı 2 köy tavuğu 3 lotus 1

Son Haberler

2013'te kadroya geçirilen sözleşmeli personelin memuriyetine son verilmesi hukuka aykırı bulundu16 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıFiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!Sultanbeyli'deki suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli tutuklandıFındık fiyatı 250 TL'ye geriledi, üretici umudunu yeni yıla bıraktı

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz