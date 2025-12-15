Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10

2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 17. hafta


15 Aralık 2025 22:33
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 17. hafta

Maç Başlangıcı: 19 Aralık 2025 Saat:20:00

Kocaeli-Antalya

Konya-Kayseri

Alanya-Karagümrük

Göztepe-Samsun

Başakşehir-Gaziantep

*******************************

Gençlerbirliği-Trabzon

Eyüp-Fenerbahçe

Beşiktaş-Rize

Galatasaray-Kasımpaşa

******************************

Bandırma-Erzurum

Bolu-Pendik

Çorum-Sakarya

Bodrum-Amed

Maç Skoru: Galatasaray-Kasımpaşa

Çok Yazılan Konular

Sözlük

fotokapan 2 bordo 1 sıcak çikolata 1 sof 1 Ben mağlubum ama sen de kaybettin 1 mt viva gemisi 1 gaius messius quintus decius 4 domuz kumbara 3 Botulinum 1 ana vatanı 2

Son Haberler

2013'te kadroya geçirilen sözleşmeli personelin memuriyetine son verilmesi hukuka aykırı bulundu16 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıFiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!Sultanbeyli'deki suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli tutuklandıFındık fiyatı 250 TL'ye geriledi, üretici umudunu yeni yıla bıraktı

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz