Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

yerlikaya nın standart kadro çalışmamamızı tamamladık


15 Aralık 2025 23:50
yerlikaya nın standart kadro çalışmamamızı tamamladık
ne demek bu standart kadro her ilde personel sayısının yaş ortalaması mı

Ispatu61
Aday Memur
16 Aralık 2025 00:17
standart kadro illerin personel ihtiyacina gore atama yapilacak ve ekim kasimda 12/36 sistemine gecilmesi icin

ceyarimo
Aday Memur
16 Aralık 2025 00:21
çocuk avutuyorlar
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerİşbankası - Hani maas?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBunca yıllık meslek hayatımda ilk defa maaşımın az olduğunu hissediyorum Tüm teşkilata 12/36 dört gruplu hayırlı olsun.Operasyon tazminatİdari Cezada Zamanaşımı Almış dosyaya itirazÜniversite borçlanmasıCeza Zamanaşımı

Sözlük

köy tavuğu 3 Ben mağlubum ama sen de kaybettin 1 bordo 1 ekran zorbalığı 2 modern insan illüzyonu 1 gaius messius quintus decius 4 domuz kumbara 3 döf 1 çikolata sarmaşığı 1 sıcak çikolata 1

Son Haberler

2013'te kadroya geçirilen sözleşmeli personelin memuriyetine son verilmesi hukuka aykırı bulundu16 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıFiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!Sultanbeyli'deki suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli tutuklandıFındık fiyatı 250 TL'ye geriledi, üretici umudunu yeni yıla bıraktı

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz