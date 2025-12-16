Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
KİT'TEN 657'YE GEÇİŞ


16 Aralık 2025 01:15
KİT'TEN 657'YE GEÇİŞ

Kit kurumuna mühendis olarak atandım. 3 yıl dolmadan mühendis ünvanıyla 657'ye geçiş yapabilir miyim ?

