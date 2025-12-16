Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
7068 sayılı kanun 2 yıllık zamanaşımı hakkında.


16 Aralık 2025 08:00
7068 sayılı kanun 2 yıllık zamanaşımı hakkında.

Selamlar konuyu özelden yazabileceğim ve bana bilgi vermek isteyen varsa ise cevap verebilir mi. Herkese iyi günler dilerim.


adalet889
16 Aralık 2025 08:33
sana ulaşamıyorum

Devletinoglu
Aday Memur
16 Aralık 2025 09:33

Lütfen gerçekten bilgi sahibi olanlar cevaplasın!

1) suç iddia edilen eylemin işleniş tarihi mi yoksa idarenin öğrenmesi tarihi mi ceza zaman aşımı başlangıcı?

2) egm yüksek disiplin kurulunun kararımı yoksa bakan onayı mı ceza zaman aşımı tarihi?

