Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

bugün çok sakin ve huzur dolu


16 Aralık 2025 08:15
bugün çok sakin ve huzur dolu
rahat rahat starbucksta huzurla mistomu içiyorum

BanuAlkan
Aday Memur
16 Aralık 2025 08:17
tam bir keyif çok şükür süper slim

blackdesert
Şef
16 Aralık 2025 08:31

starbucks a gitme seni dünyada ve ahirette keyiflendirecek başka mekana git


BanuAlkan
Aday Memur
16 Aralık 2025 09:30
nereye mesela

okuryazar3
Müsteşar
16 Aralık 2025 10:08

Yuh yani öyle mekanlara para mı yeter, otur evinde sar tütünü enflasyonu foşkurtma el çapo kızmasın:))

