Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Doçent kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi, başka bir üniversitenin doktor öğretim üyesi kadrosuna


16 Aralık 2025 08:18
Doçent kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi, başka bir üniversitenin doktor öğretim üyesi kadrosuna

Bir üniversitede doçent kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi, başka bir üniversitenin doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurabilir mi? Böyle bir başvurunun kabul edilmesi, akademik kariyerinin başında olan diğer adayları başlangıçtan itibaren dezavantajlı hâle getirmez mi?


StMngr
Editor
16 Aralık 2025 10:04
Bazı ilanların altında yazıyor, bu tür başvuruların yapılamayacağı. Hukuki bir dayanağı olup olmadığını bilmiyorum.

arastirmagorevlisiii
Daire Başkanı
16 Aralık 2025 10:05

https://www.memurlar.net/haber/934398/doktor-ogretim-uyesi-kadrosuna-docentler-basvurabilir-mi.html

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruTübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. DönemDoçent kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi, başka bir üniversitenin doktor öğretim üyesi kadrosunaÖğretim Görevlisi istifa sonrası geri dönüş?Doçentlikte ders verme şartında her dönem farklı bir ders mi puanlanabiliyor?

Sözlük

gaius messius quintus decius 4 ekran zorbalığı 2 Ben mağlubum ama sen de kaybettin 1 çağrıştırmak 1 el terlemesi 1 sıcak çikolata 1 döf 1 Botulinum 1 Adaptasyon 2 sof 1

Son Haberler

MEB Yurt Dışı Öğretmen Görevlendirme Kılavuzunu YayınladıŞimşek: Kadın ve gençlere yönelik istihdam artacakKonut fiyatlarındaki artış belli oldu!BIST 100 endeksi 11.470,03 puandan başladıAK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu şekilleniyor: 3 aşamalı düzenleme

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz