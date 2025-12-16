sabah namazı

selamun aleyküm bugün gaflete düştüm sabah namazına 6 dakika kala uyandım aceleyle abdest aldım sünneti kıldım farz da tahiyatı ve salli duasını okadum barik duasına geçtim o sırada telefondan güneşin doğuş bildirimini duydum duayı bitirdim selam verdim şimdi namazım geçerli oldu mu kaza mı etmem gerekir.

selamun aleyküm bugün gaflete düştüm sabah namazına 6 dakika kala uyandım aceleyle abdest aldım sünneti kıldım farz da tahiyatı ve salli duasını okadum barik duasına geçtim o sırada telefondan güneşin doğuş bildirimini duydum duayı bitirdim selam verdim şimdi namazım geçerli oldu mu kaza mı etmem gerekir.