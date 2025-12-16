Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

16 Aralık 2025 09:37
ZİHİNSEL(%40-%90) ENGELLİ BİREYLER ENÇOK HANGİ ALANDA İSTİHDAM EDİLİYOR
%90 Zihinsel Engelli(Atipik Otizm) bir çocuğum var.Herkesle birlikte Normal Lise Öğrenimini devam ettiriyor Kamuda ve Özel sektörde hangi alanlarda istihdam ediliyor Yardımcı olabilirmisiniz

