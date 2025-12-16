KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Lisans 3. sınıf öğrencisi 2026 lisans KPSS'ye girebilir mi?


16 Aralık 2025 09:58
Lisans 3. sınıf öğrencisi 2026 lisans KPSS'ye girebilir mi?

Şu an Üniversite 3.sınıf öğrencisiyken 2026 Lisans KPSS ye girilebiliyor mu. Bazı siteler girebilir diyor bazıları giremez diyor. doğrusu ne ?


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
16 Aralık 2025 10:42

Girebilirsin.


meraboy
Memur
17 Aralık 2025 01:22

Kpss'ye girebilmen için ya mezun olman lazım ya da son sınıf öğrencisi olman lazım.


MMuzaffer Aslan
Aday Memur
17 Aralık 2025 11:14

Gene bir kişi girebilirsin dedi bir kişi giremezsin dedi. :)))


salih kaan
Aday Memur
17 Aralık 2025 13:01

2028 eylül ayına kadar geçerliliği olan sınava , bu tarihe kadar mezun olacak olanlar girebilir


salih kaan
Aday Memur
17 Aralık 2025 13:02

ancak daha önemli bir konu var , lisanstan mezun olma , önlisans kazanma şansı daha yuksek


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
17 Aralık 2025 13:13

2016 yılında üçüncü sınıftayken kpss'ye giren arkadaşlar vardı. 2026'da sonuç açıklandığında siz son sınıfta olacaksınız. Mezun olduğunuzda, 1 tane merkezi kaçırmış olacaksınız, 3 tane daha merkezi alımda tercih hakkınız olacak. 3. sınıflar giremez demek, tek yıllarda mezun olanları cezalandırmak demektir. Üfürükten sallayanlara itibar etmeyiniz.

MMuzaffer Aslan, 2 saat önce

Gene bir kişi girebilirsin dedi bir kişi giremezsin dedi. :)))

