Lisans 3.sınıf öğrencisi 2026 Lisans KPSS ye girebilirmi


16 Aralık 2025 09:58
Lisans 3.sınıf öğrencisi 2026 Lisans KPSS ye girebilirmi

Şu an Üniversite 3.sınıf öğrencisiyken 2026 Lisans KPSS ye girilebiliyor mu. Bazı siteler girebilir diyor bazıları giremez diyor. doğrusu ne ?


16 Aralık 2025 10:42

Girebilirsin.

