İnfaz ve Koruma Memurları Özlük Hakları Tek Başlık Altında Toplanalım LÜTFEN.

Tüm arkadaşlara selamlar Allah kolaylıklar versin. Bu başlığı açmamın sebebi tüm İKM ve İKBM'larının özlük hakları taleplerinin tek başlık altında toplanmasıdır.

Çalışma şartlarımız herkesçe malum zor şartlarda çalışıyoruz ama karşılığını tam olarak alamıyoruz. Bu hem maddi hem manevi karşılık olarak... Buna rağmen 20 yıllık memuriyet hayatımda gördüğüm tüm kamu içerisinde(diğer kurumlar) özveri ile çalışan ama hakkını alamayan bir kaç memur sınıfından biri İKM ve İKBM larıdır. İKM VE İKBM sorunlarının giderilmesine ve Özlük haklarımızın İyileştirmesine acil ihtiyaç var hepimiz bunun farkındayız. Bunlardan birini ben yazayım diğerlerini arkadaşlarımız mutlaka bu başlığın altına yazacaktır.

Bunlardan en önemlisi ve diğer birçok sorunun doğmasına neden olan sınıfımız.

1- Genel İdari Hizmetler sınıfında çıkarılmamız gerekli yanı sınıf değişikliği.(Çözüm: adalet Sınıfı yada güvenlik sınıfına geçmemiz.