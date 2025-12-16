Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
sıra tahsisli - görev tahsisli lojman problemi ?


16 Aralık 2025 11:42
sıra tahsisli - görev tahsisli lojman problemi ?

Konu ile ilgili bilgi yada yorumu olan varsa desteğini isteyeceğim.

Kurumumda görev tahsisli lojman hakkı olan bir idareciyim. Görev tahsisli lojman talebime olumlu cevap verilmiyor. Ben de diğer tüm çalışanlar gibi sıra tahsisli lojman puanlamasına dahil olup en azından 5 senelik barınma imkanından yararlanmak istiyorum ama personel birimimiz benim bu sıralamaya dahil olamayacağımı söylüyor. Yönetmelikte buna dair net bir madde de göremiyorum. Bu konudaki yasal durum nedir acaba ?


Jenny wren
Aday Memur
16 Aralık 2025 11:49

Yasal mevzuatı araştırırısınız elbette. Ben bilmiyorum ama bizim kamu kurumudur bizim kurumda göreil


Jenny wren
Aday Memur
16 Aralık 2025 11:51

Bizim kurumda veriliyor

