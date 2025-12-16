KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : gül-feşan

Emlakçı


16 Aralık 2025 12:37
Emlakçı

Bir emlakçı da aradığınız özellikler neler olurdu?

Çok Yazılan Konular

Şekerbank Müfettiş Yardımcılığı 2025Özel sektör diye de

Sözlük

Adaptasyon 2 çağrıştırmak 1 döteryum 1 modern insan illüzyonu 1 bordo 1 kafkas çoban köpeği 1 şu an çalan şarkı 1 köy tavuğu 3 domuz kumbara 3 lenticular baskı 1

Son Haberler

Depozitolu ambalajlar ekonomiye 520 milyon euro katkı sağlayacak'Bahis' reklamları yasaklanacakAsgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli olduAK Parti'nin hazırladığı Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nde hedefler belirlendiTüp Bebek Tedavisi Gören Memurlar Naklen Atama Hakkı Talep Ediyor

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz