16 Aralık 2025 15:44
Türk Silahlı Kuvvetleri öksüz, yetim ve kimsesiz mi kaldı?
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, yıllardır görmezden gelinen çalışma şartları, yetersiz özlük hakları ve eriyen maaşlar nedeniyle artık sürdürülemez bir noktaya itilmiştir. Sürekli artan görev yükü, yüksek risk, kesintisiz mesai, aile hayatını fiilen ortadan kaldıran tayin ve görevlendirmeler; buna karşın ekonomik ve sosyal haklarda kayda değer hiçbir iyileştirmenin yapılmaması, bu durumu bir tercih değil, açık bir zorunluluk ve beka meselesi haline getirmiştir. Bugün gelinen noktada Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, ülke güvenliğini sağlamakla yükümlü olmasına rağmen kendi geçimini sağlamakta zorlanan, temel yaşam ihtiyaçlarını dahi hesaplamak zorunda kalan bir duruma sürüklenmiştir. Bu tablo, fedakarlıkla açıklanabilecek ya da "şartlar böyle" denilerek geçiştirilebilecek bir durum değildir. Bu tablo, açıkça ihmalin ve ötelenmenin sonucudur. Personelin motivasyonu düşmüş, kuruma olan güveni zedelenmiş, nitelikli personelin kurumdan ayrılması hız kazanmıştır. Görevine odaklanması gereken personelin aklı geçim derdindeyken, bu yapının uzun vadede güçlü kalması mümkün değildir. Güvenlik; fedakarlık söylemleriyle değil, adaletli çalışma şartları ve insanca yaşam imkanlarıyla sağlanır. Özlük hakları ve maaşlarda iyileştirme talebi bir lütuf beklentisi değildir. Bu talep, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücü, kurumsal itibarı ve personel devamlılığı açısından ertelenemez bir zorunluluktur. Bu gerçek görmezden gelindikçe, sorunun bedeli yalnızca personele değil, dolaylı olarak tüm ülkeye ödetilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli; alkış değil, nutuk değil, vaat değil; somut, kalıcı ve adil düzenlemeler istemektedir. Bu çağrı bir serzeniş değil, açık bir uyarıdır. Makam, mevki ve rütbe fark etmeksizin tüm kadrolar için adil ve kapsamlı bir iyileştirme talep ediyoruz. Etik değerlerimiz ve görev sorumluluğumuz gereği, diğer meslek grupları gibi ses yükseltemiyor oluşumuz; haklarımızın görmezden gelinebileceği ya da yok sayılabileceği anlamına gelmez. Sessizliğimiz kabulleniş değil, disiplindir. Bu disiplinin istismar edilmesine izin verilmemelidir. İyi çalışmalar.

Sailor060606
Aday Memur
16 Aralık 2025 15:58
Vallahi bu kadar emeğin karşılığı olarak memurla aynı maaşı alır oldum 16:30 da hadi eyvallah deyip gidiyor ben 19-20-21 Allah ne verdiyse .. hafta sonu gel, nöbete gel, icaba gel, 4-5 yılda bir il değiş aramızda 15000 fark var. Bişe diyorsun biz memuruz diyorlar ücreti verirseniz kalırız diyorlar:)

masifel1
Aday Memur
16 Aralık 2025 17:10
Ben Milli komisyon üyelerine onlarca mail attım . Sizde mail atıp durumun ciddiyetini gösterin sessizce kalmanın lüzumu yok Polisler sesini çıkara çıkara yerinden oynattı bürokrasiyi
