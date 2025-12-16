Eş tayini hk

Ben 3 yıllık zabıt katibi olarak 1.bölgede çalışıyorum, resmi nikahı kıyacağız ve ben eş tayininde bulunacağım, eşimin son 2 yılda 360 günlük sigortası bulunuyor lakin bazı kaynaklarda 1.bölgede çalışan birisinin minimum 5 yıl çalışması gerektiğine dair bir kaç yazı gördüm, bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

