Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Aynı bölge ve grup içinde tayin verilebilir mi?


16 Aralık 2025 17:22
Aynı bölge ve grup içinde tayin verilebilir mi?

1. bölge e grubundayım yine aynı bölge ve grubun içindeki başka ile tayin dilekçesi verebilirmiyim?

Çok Yazılan Konular

Özel sektör eş durumu dilekçe verdimSosyal ÇalışmacıSağlık-sen'den istifa yoksulluk sınırı!İl içi atama iller arasını etkiler mi?Alt bölge tayini yapabilir miyim?

Sözlük

ana vatanı 4 lotus 1 mt viva gemisi 1 el terlemesi 1 çikolata sarmaşığı 1 Botulinum 1 Adaptasyon 2 lenticular baskı 1 American psycho 1 Nuh nebiden kalma konuları gün yüzüne çıkarmak 2

Son Haberler

İBB'den Arnavutköy'deki Mavi Göl'le ilgili açıklamaMEB'den MEM'lere resmi yazı: Norm kadro fazlası öğretmenler için takvim belirlendi'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!Dolar günü yükselişle kapattıAltının kilogram fiyatı 5 milyon 920 bin liraya geriledi

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz