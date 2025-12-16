KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han

Yazılı kurum sınavına giderken kılık kıyafet


16 Aralık 2025 17:49
Yazılı kurum sınavına giderken kılık kıyafet

Yazılı sınavlarda da mülakata gider gibi kılık kıyafete önem verilmeli mi? Takım elbise giymek abes mi kaçar çoktan seçmeli sınavda?


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
16 Aralık 2025 18:35

Takım elbiseye gerek yok, eşofmanla da gidilmez.

