Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

günübirlik il dışı görevi ve istirahat


16 Aralık 2025 20:34
günübirlik il dışı görevi ve istirahat
iyi akşamlar arkadaşlar x doğu ilinde görev yapmaktayım bulunduğumuz ilde araç servisi olmadığı için en yakın yer olan 200 km mesafedeki ile gidip resmi araç için bakım onarım işlemleri yaptırıyoruz. bu göreve gitmeden önce ve sonrası istirahat verilmesiyle ilgili net bir yönetmelik var mıdır?

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerİşbankası - Hani maas?Tüm teşkilata 12/36 dört gruplu hayırlı olsun.Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMaaş eşitlenmesiBunca yıllık meslek hayatımda ilk defa maaşımın az olduğunu hissediyorum Operasyon tazminatÜniversite borçlanmasıİdari Cezada Zamanaşımı Almış dosyaya itiraz

Sözlük

Botulinum 1 kafkas çoban köpeği 1 el terlemesi 1 Nuh nebiden kalma konuları gün yüzüne çıkarmak 2 Adaptasyon 2 lenticular baskı 1 Burhan Altıntop 1 köy tavuğu 3 bordo 1 mt viva gemisi 1

Son Haberler

Diyarbakır'da markete patlayıcı madde atan 2 şüpheli tutuklandıGüllü'nün oğlu müşteki olarak savcılıkta ifade verdiBakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağızBelediye Başkanı Aras'ın danışmanına saldırı: 4 gözaltıBakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz