Norm fazlası atamalarda eşin durumu dikkate alınıyor mu?


16 Aralık 2025 21:04
hocalarım bu konu hakkında bir sorum olacaktı belki daha önce konuşulmuştur ama takip etmediğim için tekrar sorma gereksinimi duydum bilenler aydınlatırsa teşekkür ederim . Kardeşim norm fazlası kadrolu öğretmen bulunduğu ilçe de ve aynı ilçe de eşi başka kurumda sözleşmeli personel norm fazlasın da bu dikkat e alınıyor mu bunun için dilekçe vermesi gerekiyor mu acaba? bazı kurumlarda eşi sözleşmeli personel olunca eşine tabi durumu söz konusu acaba MEB de de böyle bir durum var mıdır ? Şimdiden kıymetli yorumlarınız için teşekkür ederim.


bahçesaray
Şef
16 Aralık 2025 21:34
böyle olay meb de yok
