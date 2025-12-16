Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Norm fazlası


16 Aralık 2025 21:04
Norm fazlası
hocalarım bu konu hakkında bir sorum olacaktı belki daha önce konuşulmuştur ama takip etmediğim için tekrar sorma gereksinimi duydum bilenler aydınlatırsa teşekkür ederim . Kardeşim norm fazlası kadrolu öğretmen bulunduğu ilçe de ve aynı ilçe de eşi başka kurumda sözleşmeli personel norm fazlasın da bu dikkat e alınıyor mu bunun için dilekçe vermesi gerekiyor mu acaba? bazı kurumlarda eşi sözleşmeli personel olunca eşine tabi durumu söz konusu acaba MEB de de böyle bir durum var mıdır ? Şimdiden kıymetli yorumlarınız için teşekkür ederim.

bahçesaray
Şef
16 Aralık 2025 21:34
böyle olay meb de yok
