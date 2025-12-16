KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
KPSS a'ya mı b'ye mi odaklanmalıyım


16 Aralık 2025 21:38
KPSS a'ya mı b'ye mi odaklanmalıyım

merhaba

hukuk mezunuyum 3 yıldır serbest çalışıyorum. 2026 b grubu için dershaneye kaydoldum ama hocalar a grubunda atamanın eskiye göre çok kolay olduğunu, %80 alan derslerine zaman ayırmam gerektiğini, 65-70 puanlarla a grubundan çok rahat atanıldığını söylediler. 2026'da iki sınava da gireceğim ama b grubu derslerini bir kenara bırakmak çok içime sinmedi. bir yandan da kurum avukatı olarak atanmayı daha çok istiyorum (90 üzeri almam gerektiğini biliyorum. durum gerçekten böyle mi? sizce hangisine ağırlık vermeliyim? teşekkürler şimdiden

