Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Taltif


16 Aralık 2025 22:03
Taltif

Kadrodaki , özellikle karakolculara taltif yattığı söyleniyor


kurumlararasigecis00
Aday Memur
16 Aralık 2025 22:34
bence balon

yldrmasln987
Aday Memur
16 Aralık 2025 22:35
karakolculara ne zaman taltif yattığını gördün?

pomem bekleyen masum
Memur
16 Aralık 2025 22:37

Narkotıge yatmış diolarr


kafkaslı45
Aday Memur
16 Aralık 2025 22:58

pbs bakan var mı beyler?


Gökalp yıldız
Şef
16 Aralık 2025 23:03

Doğru. Bulunduğum ilde çevik ve teröre yatmış. Tüm çevik ve terör mü, bilgim yok. Papa görevi olabilirmi?


10Kartal10
Aday Memur
16 Aralık 2025 23:25
01.01.2025 ile 27.06.2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı devlet büyüklerimzin programları spor müsabakaları emniyet tedbirlerine yönelik 4 taltif işlenmiş PBS ye tabi herkese verilmemiş
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerTüm teşkilata 12/36 dört gruplu hayırlı olsun.İşbankası - Hani maas?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMaaş eşitlenmesiBunca yıllık meslek hayatımda ilk defa maaşımın az olduğunu hissediyorum Operasyon tazminatÜniversite borçlanmasıYerlikaya'nın standart kadro çalışmamamızı tamamladık

Sözlük

yavuz 1 ekran zorbalığı 1 Botulinum 1 gaius messius quintus decius 7 modern insan illüzyonu 1 lotus 1 bordo 1 American psycho 1 mor koyun 1 mt viva gemisi 1

Son Haberler

Bakan Yumaklı: ESK Genel Müdürünün kuruma et satması söz konusu değilMahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecekEski vekil Hüseyin Kocabıyık'a hapis cezası ve tahliye kararıİstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulamasıFutbolda 2025'in en iyileri belli oldu

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz