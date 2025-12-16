Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
K.k.k. Uzm.erb. Eğitimde bırakıp Jnd.Uzm.Erb.


16 Aralık 2025 23:16
K.k.k. Uzm.erb. Eğitimde bırakıp Jnd.Uzm.Erb.

Merhabalar abilerim/kardeşlerim k.k.k. Uzm.Erb. Eğitiminin 15.gününde bırakan birisi Jandara Uzman erbaş olabilir mi ? Jandarma başvurusu onaylandı ve mülakat çağrısı yapıldı.

K.k.k. Sgk girişi yapılmış, noter taahhüt ilk kapı girişinde yaptırıldı ve rücu ettirildi ayrılırken. Eğitimdeyken ?ilk sözleşme? adı altında bir belge imzalattılar. Sgk?da ayrılış nedeninde ? sözleşme feshi Şahıs ilk 5 aylık dönemde kendi istegiyle? yazıyor.

Bu konuda bilgisi olan daha önce böyle durum yaşayan çevresinde böyle bi konu durum olan bilgisi olanlar Dava vs. İle yaşayan varsa bilgilendirirse çok mutlu olurum. Şimdiden çok sağolun.

