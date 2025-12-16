Sehven evrak süresini geçirme

merhabalar ben şuan destek personeli olarak çalışırken 2025 5 ösym atamasında teknisyen olarak atandım. 5. bölümdeki Ayın 15 ine kadar evrak tesliminde teknisyenlerden şuan için belge istenmiyor ikinci bir duyuru olacak yazısına odaklandım derken birinci bölümdeki ünvan hizmet belgesi isteniyormuş ony kaçırdım atama yanarmı veya acil olarak yollasam kabul ederlermi teşekkürler

