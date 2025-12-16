Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Sehven evrak süresini geçirme


16 Aralık 2025 23:47
Sehven evrak süresini geçirme
merhabalar ben şuan destek personeli olarak çalışırken 2025 5 ösym atamasında teknisyen olarak atandım. 5. bölümdeki Ayın 15 ine kadar evrak tesliminde teknisyenlerden şuan için belge istenmiyor ikinci bir duyuru olacak yazısına odaklandım derken birinci bölümdeki ünvan hizmet belgesi isteniyormuş ony kaçırdım atama yanarmı veya acil olarak yollasam kabul ederlermi teşekkürler

