Çözger Raporu ile Tayin

Arkadaşlar merhaba

Oğlumun ÖKGV Çözger raporu var şuan büyükşehirde görev yapıyorum mazeret dilekçesi ile Büyükşehir olmayan memleketime tayin isteyeceğim maddi olarak yıprandım memlekette babamın evi var ama memleetim küçük şehir malesef

Bu konu ile ilgili nasıl bir yol izleyebilirim kanuni bir hakkım varmı bu konu ile ilgili birşey bulamadım bilgisi olan yardımcı olabilir mi?