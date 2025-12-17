Bu ülkede nasıl milli eğitim bakanlığı varsa, nasıl milli savunma bakanlığı varsa, Milli Asayiş Bakanlığı kurulmalı, ülkenin hudutlarını koruma konusunda ve ülkenin savaşa hazır olma durumunu nasıl milli savunma bakanlığı yapıyorsa, ülkenin iç kısmınıda ki güvenliği milli asayiş bakanlığı sağlamalı, bu bakanlığın içerisine jandarma, emniyet, sahil güvenlik girmeli, yani ülkede ki kolluk kuvvetlerinin kendine ait bakanlığı olmalı, kendine ait kanunları ve içtüzüğü ve kendine ait milli asayiş üniversitesi olmalı., milli savunma üniversitesinde nasıl 2 yılda astsubay yetişiyor, 4 yılda rütbeli asker (harbiyeli) yetişiyorsa, milli asayiş bakanlığında da donanımlı jandarma polis ve sahil güvenlik hatta özel güvenlik memurları yetişmeli, tek çatı altında aynı düzeyde eğitim alınmalı, pomem pmyo jandarma eğitim yerlerinin kapatılması lazım. Tek çatı altında donanımlı eğitim verilmeli. Ayrıca sahil güvenlik ve jandarma komutanlık vasfından çıkarılıp emniyet gibi, sahil güvenlik genel müdürlüğü ve jandarma genel müdürlüğü şeklinde olmalı, burada bulunan personeller polis gibi kadrolu olmalı, ayrıca jandarmada ki personellerin rütbeleri değişmeli, uzman çavuş yerine jandarma memuru, üsteğmen yerine, jandarma komiseri, yarbay yerine 3. Sınıf jandarma müdürü, gibi tabirler gelmeli , ayrıca hükümet konağı adliye nüfus valilik gibi kamu kurumlarını neden polis bekliyor? Ülkede o kadar kamuda çalışan özel güvenlik var? Bu özel güvenliklerin ismi Kamu güvenlik memuru olarak değişmeli. Kamu güvenlik genel müdürlüğü kurulup, bütün kamu kurum binaları bu memurlar tarafından korunmalı,, böylelikle özel güvenlik olarak tabir edilen memurlar yeni kimlik kazanmış olur ve daha aktif çalıştırılır. Ayrıca bu kamu güvenlik memurlarına da silah taşıma ruhsatı verilmeli. Bunlar sağlandığı zaman nöbet tutan polis jandarma sahada çalıştırılır sokakta ki personel sayısı artar. Jandarma ve polisin çalışma yaşını isteğe bağlı emekliliğin 55, kırmızı kart olarak tabir edilen zorunlu emekliliğin ise 60 olacak şekilde artırılmalı,, 55 yaşından sonra zorunlu olarak, kamu güvenlik genel müdürlüğüne geçici görevlendirme usulüyle ataması yapılıp meslekte son 5 yılı kalan polis jandarma memurları, kamu güvenlik memurlarına şef amir olacak şekilde çalışma hayatına devam ettirilmeli, böylelikle genel müdürlük denetlenir ve tecrübeli memurlar tarafından yönetilir. Anlayacağınız tek çatı altında birleştirilip daha koordine daha tecrübeli daha birlikte çalışan bir asayiş sistemi kurulmalı.

MİLLİ ASAYİŞ BAKANLIĞI

*Polis Genel Müdürlüğü

*Jandarma Genel Müdürlüğü

*Sahil Güvenlik Genel Müdürlüğü

*Kamu Güvenlik Genel Müdürlüğü

Rütbelerin ise şu şekilde değiştirilmesi lazım

*Polis Memuru- Jandarma Memuru

*Polis Komiseri- Jandarma Komiseri

*2. Sınıf Polis Müdürü- 2. Sınıf Jandarma Müdürü

*Polis Genel Müdürü- Jandarma Genel Müdürü